FORMELLO - Lazio, subito Zaccagni: gol al primo allenamento

FORMELLO - Subito Zaccagni, subito gol in partitella. Prima seduta con la Lazio per il neoacquisto. Allenamento completato: riscaldamento, allunghi da area ad area e sfida a campo ridotto. Risposte immediate dall’ex Verona, abile a sbloccare il risultato per i fratinati. Ha cominciato a farsi apprezzare da Sarri. Sua l’unica rete degli “arancioni”, poi rimontati da Luis Alberto e dai due baby scatenati, Moro e Romero. Zaccagni in campo, non è stata l’unica notizia positiva della giornata. In gruppo anche Luiz Felipe, risparmiato sabato scorso contro lo Spezia per un affaticamento al polpaccio sinistro. Il brasiliano ha smaltito il fastidio, tornerà titolare alla ripresa del campionato con il Milan. Ai box c’è Lazzari, fermo per un’elongazione al polpaccio destro. Rimarrà fuori un paio di settimane, la trasferta a San Siro è compromessa, tempi troppo stretti per recuperare. Il terzino è stato l’unico assente alla ripresa dei lavori a Formello (oltre ai nazionali). Basic, inserito dalla Croazia tra i convocati “riserva”, è rimasto a Roma e velocizzerà così il suo inserimento coi nuovi compagni.