FORMELLO - Lazio, Taty ko e Pedro ancora gestito: le possibili scelte di Baroni

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Secondo giorno di preparazione verso il Venezia. Niente prove tattiche, è ancora presto: solo lavoro atletico, Baroni inizierà a lavorare sull'undici tra domani e giovedì. Gestito ancora Pedro, che dopo una prima parte in gruppo si è staccato per fare alcuni allunghi; Gila invece si è riunito regolarmente al resto della squadra dopo la seduta differenziata di ieri.

Assenti solamente gli infortunati Castellanos, Hysaj e Vecino. Per l'uruguaiano bisognerà aspettare almeno un'altra settimana per rivederlo a disposizione. Salterà senza dubbio la trasferta di sabato. Per i primi due, invece, il recupero è più lungo: ieri sera è arrivato il duro responso per il Taty che starà fermo ai box per un mese pieno. Al Penzo il suo posto al centro dell'attacco lo prenderà probabilmente Dia, con Pedro alle sue spalle.

Sulle fasce spazio ancora a Zaccagni e Isaksen. A centrocampo non ci sarà Rovella, squalificato. È in vantaggio Dele-Bashiru (su Belahyane) per sostituirlo di fianco a Guendouzi. Pochi dubbi al momento in difesa: davanti a Provedel va verso la conferma il reparto già visto contro il Napoli con Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares.