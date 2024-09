FORMELLO - Lazio, Taty si riprende l'attacco: le scelte di Baroni

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - La ricerca della vittoria in trasferta anche in campionato. Baroni capovolge la formazione e rilancia con 7 cambi rispetto alla trasferta di Amburgo con la Dinamo Kiev. Contro il Torino tornano titolari Lazzari, Gila, Tavares, Guendouzi, Isaksen, Zaccagni e Castellanos. Sembrano queste le intenzioni del tecnico biancoceleste. Fuori soltanto Gigot (contusione alla spalla), mentre è in dubbio Patric (affaticamento). Stamattina lo spagnolo ha svolto un lavoro differenziato. Il resto della rosa a disposizione. In attacco si tornerà a puntare sul Taty, sganciato nella ripresa in Europa League. Si è trattato di un riscaldamento in vista di domani.

Alle sue spalle confermato Dia, il migliore in campo tre giorni fa. Sulle fasce riecco Isaksen e Zaccagni, il danese è in vantaggio sulla candidatura di Tchaouna. A centrocampo il tandem Guendouzi e Rovella, stavolta Castrovilli partirà dalla panchina. In difesa la stessa linea schierata contro il Verona: Lazzari e Tavares terzini, al centro la coppia Gila-Romagnoli. Tra i pali Provedel, Baroni è pronto a ribadire per l'ennesima volta le gerarchie in porta.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Marusic, Patric, Pellegrini, Vecino, Castrovilli, Dele-Bashiru, Tchaouna, Noslin, Pedro. All.: Baroni.