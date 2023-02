FORMELLO - Lazio, torna Milinkovic. Più minuti per Immobile, Felipe riposa

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Primo vero allenamento tattico in vista della trasferta di Verona, anche se Sarri gestisce la rosa dalle ultime fatiche come già successo ieri nella seduta di scarico. Alcuni titolari di Torino (Lazzari, Romagnoli, Marusic, Cataldi, Luis Alberto e Zaccagni) saltano la partitella conclusiva, Felipe Anderson al contrario non si vede nemmeno in campo. Non dovrebbe preoccupare per lunedì. Le scelte di formazione verranno definite direttamente domani durante la rifinitura che precederà la partenza da Formello. Torneranno sicuramente dall'inizio Provedel, Casale e soprattutto Milinkovic, all'Allianz entrato soltanto a mezz'ora dalla fine. Il centrocampo dovrebbe essere di nuovo composto dal Sergente con Cataldi e Luis Alberto. In attacco Sarri aumenterà gradualmente il minutaggio di Immobile: Ciro, dopo l'ingresso in corsa con la Fiorentina e il primo tempo con la Juve, punta a disputare almeno un'ora al Bentegodi. Servono i suoi per riattivare la corsa Champions.