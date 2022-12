FORMELLO - Lazio, tra prove tattiche e gestione: Zaccagni a riposo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Una sola seduta di pomeriggio, in campo - oltre a Milinkovic e Vecino, ancora nei giorni di pausa post-Mondiale - non si vedono nemmeno Gila, Basic e Zaccagni. Gestione delle condizioni da parte di Sarri, che sta spremendo la rosa in questa settimana che precede la partenza per Belek, in Turchia, dove la Lazio rimarrà per cinque giorni affrontando due amichevoli. Oggi pomeriggio, viste le assenze, aggregati i Primavera Troise, Coulibaly e Bigonzoni. Regolarmente in gruppo Romagnoli, rimasto a riposo ieri mattina. Per tutti riscaldamento atletico, rapidità e le immancabili prove tattiche. Felipe Anderson, nonostante il rientro di Immobile, continua a essere testato da falso nueve con Cancellieri riportato invece sulla fascia destra. È il vero cambiamento rispetto al ritiro di Auronzo. Per il resto, a livello di ritmi e carichi di lavoro, sembra di essere nel Cadore…