FORMELLO - Lazio, Tudor ne cambia 7! Ecco le scelte anti-Inter

FORMELLO - Mosse a sorpresa, tutte in fila. Le prime due anticipazioni le aveva date lo stesso Tudor in conferenza: "Ve ne dico due, giocheranno Rovella e Pellegrini". La rifinitura aggiunge l'esclusione eccellente di Felipe Anderson: il brasiliano dovrebbe partire dalla panchina per lasciare il posto proprio all'ex regista del Monza. Un cambio che comporta degli spostamenti: Vecino nel tandem di centrocampo, con Kamada invece alzato sulla trequarti. Insieme al giapponese ci sarà Zaccagni alle spalle dell'unica punta. Cambierà di nuovo pure quella: Castellanos favorito su Immobile dopo le ultime due titolarità consecutive del capitano. Luis Alberto, sempre in gruppo in questa settimana, tornerà tra i convocati (panchina).

Marusic rimane l'intoccabile sugli esterni, si muoverà a destra con Pellegrini dalla parte opposta. Tra le riserve Guendouzi, che in settimana ha saltato due sedute (mercoledì e giovedì) per la nascita della figlia. In difesa è squalificato Romagnoli, Gila ha recuperato dalla lesione all'adduttore e completerà sul centrosinistra il terzetto con Patric e Casale, rilanciato in mezzo come successo contro la Salernitana all'Olimpico (in quel caso Romagnoli era affaticato). Tra i pali ecco il ritorno di Provedel: Tudor ha annunciato la maglia del numero uno biancoceleste, è pronto a riprendersi il posto lasciato a Mandas a causa della grave distorsione alla caviglia.

PROBABILE FORMAZIONE (3-4-2-1): Provedel; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Rovella, Pellegrini; Kamada, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Renzetti, Hysaj, Lazzari, Cataldi, Guendouzi, Isaksen, Pedro, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Gonzalez. All.: Tudor.