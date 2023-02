FORMELLO - Lazio, tutto su Ciro: Pedro a rischio, Sarri incrocia le dita

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Tutto su Immobile, rinfrancato dalla sfida di Conference League: Ciro si è sbloccato, ora punta a tornare trascinatore anche in campionato. Servono i suoi gol, a maggior ragione vista la squalifica di Zaccagni. Non solo: Pedro non è al meglio per un fastidio muscolare, ha svolto la rifinitura in solitaria, per lui lavoro a parte insieme al preparatore atletico Losi. Prima in palestra, poi in campo (in ritardo rispetto ai compagni) per la sequenza differenziata: corsa blanda, allunghi, scatti e qualche esercitazione con il pallone. Dovrebbe comunque farcela ed essere schierato titolare per completare il tridente con il capitano e Felipe Anderson. Romero e Cancellieri in preallarme, si tengono comunque pronti.

DECISIONI. A centrocampo tornano Cataldi e Luis Alberto, rimasti a riposo giovedì sera. Il terzo sarà Milinkovic, chiamato invece a un ulteriore sforzo: poteva rifiatare con il Cluj, si è ritrovato a disputare l’intero match con la squadra in inferiorità numerica. In difesa c’è un altro punto interrogativo della formazione: ballottaggio apertissimo tra Lazzari e Hysaj. L’ex Spal potrebbe rimanere fuori e tornare dall’inizio giovedì in Romania. Marusic, al contrario, è certo della maglia dopo la panchina europea. Al centro, nonostante il rosso di due giorni fa, sarà Patric ad affiancare Casale. Lo spagnolo è squalificato per il ritorno con il Cluj. Romagnoli e Radu sono out per lesioni muscolari. In porta si rivedrà Provedel, su questo non c’è il minimo dubbio.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Gila, Pellegrini, Fares, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Romero, Cancellieri. All.: Sarri.