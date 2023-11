FORMELLO - Lazio, Zaccagni e Kamada in gruppo. Ma dietro aumentano i timori...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - L'allenamento del pomeriggio tra speranze e timori. Riaggregato Kamada, da ieri con il gruppo squadra e oggi di nuovo in campo coi compagni. I fastidi alla schiena non hanno mai preoccupato particolarmente, a Salerno prenderà il posto dello squalificato Luis Alberto. Le altre notizie positive: si è riaggregato Zaccagni, out dalla partita con il Feyenoord per la distrazione al collaterale del ginocchio destro. Verrà convocato per la trasferta all'Arechi, Sarri potrebbe comunque puntare su uno tra Pedro e Isaksen per chiudere il tridente d'attacco con Felipe Anderson e Immobile.

Un passo in avanti l'ha fatto anche Vecino, che ha lavorato in modo differenziato: sta smaltendo una lieve lesione al gluteo, dovrebbe saltare la sfida di sabato e tornare direttamente col Cagliari vista la squalifica in Champions League (3 cartellini nelle prime 4 gare del girone).

Le preoccupazioni, però, appartengono soprattutto al reparto arretrato. Gila si è riunito dopo l'assenza per febbre, ma ieri Casale aveva interrotto in anticipo la seduta per un problema muscolare all'adduttore destro. Il centrale rischia di dare forfait contro la Salernitana. Nella sgambata odierna, tra l'altro, anche Romagnoli è rientrato prima negli spogliatoi a causa di un fastidio fisico. Una situazione da tenere sotto osservazione a Formello. Mancano soltanto l'allenamento di domani e la ritintura di venerdì prima della partenza per Salerno.