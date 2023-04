FORMELLO - Lazio, Zaccagni rassicura. E Ciro segna in partitella...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Gli acciacchi della partita e come lasciarli impuniti. La Lazio, fortunatamente, non ha pagato ulteriore dazio al trattamento del Torino e ai mancati gialli di Ghersini. La squadra si è ritrovata oggi pomeriggio a Formello dopo le 24 ore di riposo concesse da Sarri. Solo notizie positive dal punto di vista clinico: Zaccagni, uscito zoppicante dall'Olimpico sabato sera, ha svolto l'intera seduta coi compagni. Riscaldamento, lavoro atletico, circuiti tecnici e partitella a spazi ridotti. Nessuna controindicazione. Stessa cosa per Immobile, recuperato in tempi record dal tremendo incidente stradale. Ciro contro il Toro aveva giocato dopo un solo allenamento in gruppo, oggi ha completato la sgambata. Per lui anche un bel gol in girata con il destro. Radu l'unico assente di giornata (febbre).

PREPARAZIONE. Segnali confortanti in vista del big match con l'Inter: il capitano dovrebbe tornare dall'inizio al centro del tridente, un'intenzione condivisa da parte del tecnico biancoceleste. Che a centrocampo ritroverà sicuramente Cataldi in regia, squalificato nella sfida con i granata. Si riprenderà il posto tra Milinkovic e Luis Alberto. Un altro cambio di formazione è previsto in difesa con Casale pronto ad affiancare Romagnoli. Per domani è fissata una doppia fatica (11 e 15.30), poi da giovedì una seduta al giorno fino alla rifinitura di sabato.