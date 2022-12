Immobile "piglia tutto". Il titolo di capocannoniere e la Champions: Ciro prenota il 2023

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Per tutti i giorni del 2022 i tifosi della Lazio hanno adorato Immobile, aspettano il 2023 per continuare a inneggiare a lui. Ciro può fissare altri record: può diventare capocannoniere della Serie A per la quinta volta (ci è riuscito solamente Nordahl negli anni Cinquanta). Punta quota 200 gol con la Lazio (è fermo a 189) e anche in campionato (è a quota 188). Non vederlo in campo per due mesi è stata una vera privazione. Le sue corse, gli affondi, gli assalti, quando sono mancati a Sarri e a tutto il popolo biancoceleste. Ne ha sofferto la Lazio, in grado di vincere solo tre partite sue sei in campionato, incapace di passare il turno di Europa League.

Toccherà all'allenatore preservarlo, toccherà allo stesso Ciro gestirsi, risparmiandosi quando possibile. Il segreto di Immobile è la game. Fame di tutto. Allenamenti, partite, gol, obiettivi, sogni. E ora c'è il Lecce. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, da quando è a Roma ha sempre segnato nella prima gara dell'anno nuovo e lo ha fatto sempre per primo, tranne che nel gennaio 2018. Sarri e tutti s'aspettano che Ciro confermi la tradizione, che trascini la Lazio fino alla Champions. Nella sosta ha lavorato sodo nell'ultima settimana: s'è diviso tra Formello e l'Abruzzo per trascorrere le feste in famiglia. Ma ora il coutdown s'appresta a concludersi. E Ciro vuole già salire sul trono del 2023.

