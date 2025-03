Incoscienza, coraggio e un attimo che è conquista: questa Lazio è Laziale

Ci sono attimi che sono simboli. Ci sono attimi che sono conquiste. La Lazio che soffre, che non molla, che resiste agli assalti degli avversari, che pur in nove attacca e vince è una squadra che si è conquistata quegli attimi e ne ha fatto un simbolo di ciò che oggi è. La Lazio, questa Lazio, è una squadra che vive di coraggio, un gruppo consapevole che l’unica strada per provare a raggiungere le stelle è rischiare e provarci. Questa Lazio è una Lazio che ci ricorda cosa vuol dire essere Noi. Essere Laziali.

Il Laziali è spavaldo, è fiero, il Laziale sa che c’è ancora strada da percorrere, che si sono chilometri da fare, senza mai guardarsi indietro, senza il timore di quello che potrà essere e di ciò che potrebbe succedere, godendo di ogni istante del viaggio che si fa tenendosi per mano con Lei. E questa Lazio, a volte pur inciampando, non smette mai di essere audace, non abdica mai all’idea di ardire, di andare oltre i propri limiti, di migliorarsi, di conquistare un centimetro in più verso la vetta. Questa Lazio è tanto Laziale.

Questa Lazio osa, rischia, lascia tutto sul campo per non avere rimpianti e allora così si può anche cadere, ma non avrà mai fallito. Una Lazio incosciente, a volte irrazionale, una Lazio che alimenta un sogno. Questa Lazio è quella passione che ti sconvolge, quell’innamoramento che ti fa venire i brividi, che ti fa palpitare, quella forza che dilata e restringe il tempo e scardina i dogmi della razionalità. Questa Lazio è amore e coraggio, questa è una Lazio ci fa vivere di attimi, di attimi che si è conquistata, di attimi che sono simboli, di attimi che che estendono il tempo fino all'eternità.