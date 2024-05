Inter-Lazio, le probabili formazioni: Tudor tra dubbi e squalifiche

Penultima giornata di campionato. Dopo la vittoria interna sull'Empoli, la Lazio torna in campo domenica 19 maggio a San Siro contro l'Inter con l'obiettivo di consolidare il posto in Europa e mettere un po' di pressione alla Roma. Tudor al lavoro a Formello per sciogliere gli ultimi dubbi e scegliere il miglior undici per affrontare i campioni d'Italia.

Sciolto il ballottaggio in porta: tra i pali tornerà Provedel che ha recuperato totalmente dal suo infortunio. In difesa Romagnoli è squalificato. Casale agirà da riferimento centrale, a destra Patric e a sinistra il rientrante Gila. Diverse novità a centrocampo con Marusic e Pellegrini sugli esterni e Vecino-Rovella in mediana. Davanti da sciogliere il nodo Luis Alberto. Tornerà tra i convocati ma non giocherà dall'inizio. Si alzerà quindi Kamada sulla trequarti per affiancare Zaccagni. Solo panchina (almeno inizialmente) per Felipe Anderson. L'unica punta sarà Castellanos, in vantaggio su Immobile.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Arnautovic. All.: Inzaghi;

LAZIO (3-4-2-1): Provedel; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Rovella, Pellegrini; Kamada, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Renzetti, Hysaj, Lazzari, Cataldi, Guendouzi, Isaksen, Pedro, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Gonzalez. All.: Tudor.