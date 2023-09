Italia, Immobile: "Fascia di capitano? Ecco perché ho accettato. Il no all'Arabia..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ciro Immobile è il nuovo capitano dell'Italia. Il bomber della Lazio ha avuto l'onore di raccogliere la fascia, in virtù della regola in vigore del maggior numero in Nazionale: ne conta 56. Ai microfoni di Radio Rai e trasmesso al Tg1, Immobile ha spiegato come ha preso questa decisione: "Ci si aspetta tanto da me, dentro e fuori dal campo. Gli ho detto che è una grossa responsabilità perché rappresento tutti e che per me andava bene". E ancora, sulle voci del possibile approdo in Arabia Saudita, Immobile ha aggiunto: "l no all'Arabia Saudita? Sì, volevo continuare a vivere determinate emozioni con questa maglia, poter dimostrare di essere ancora in grado di dare tanto e con l'Europeo davanti tocca farlo subito". Ma non solo.

Ciro Immobile, sempre ai microfoni di Radio Rai ha spiegato che valenza abbia per lui indossare la maglia che rappresenta il suo Paese: "Vent’anni fa da giocatore adolescente speravo di giocare in azzurro, ma diventare capitano della Nazionale era proprio un sogno fantastico. Ora si è realizzato cerco di tenermi stretto questo posto con l’aiuto dei compagni, perché è grazie anche a loro che ho avuto questa nomina, hanno visto in me quello che posso dare quindi sono molto felice". A proposito di Europeo, domani gli azzurri si ritroveranno di fronte ancora una volta quella Macedonia del Nord che un anno e mezzo fa negò i Mondiali in Qatar. Immobile ancora non si dà pace: "Quella è stata la sconfitta più dolorosa e bruciante della mia carriera. Anche più di quella con la Svezia, perché venivamo da un momento bellissimo e da forti gioie e emozioni condivise tutte insieme e probabilmente quello ci ha spezzato un po’ le gambe, perché sicuramente non ce l’aspettavamo. Eravamo troppo frenetici troppo vogliosi di raggiungere subito il risultato e questo purtroppo non ha pagato".

Sull'incarico di Luciano Spalletti, Immobile ha poi aggiunto: "Il suo modo di approcciare con la squadra e col singolo giocatore, il suo modo di comunicare tutte le sue sensazioni e di allenare la Nazionale, noi l’abbiamo seguito dall’inizio alla fine, quindi sono convinto che faremo un percorso bellissimo e domani sarà solo l’inizio". Domani però a Skopje gli azzurri giocheranno su un terreno in pessime condizioni, così come ha anche rimarcato Goran Pandev, ex punta macedone di Lazio e Inter. Immobile ne è cosciente, così come tutti gli azzurri: "Lo sappiamo, il mister ce ne ha parlato. Ci sono arrivate delle immagini che lo dimostrano, però faremo il possibile per superare anche questa difficoltà".

Articolo pubblicato alle 14:00