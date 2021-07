Italia-Spagna, parola a Luis Alberto: “Vi svelo la chiave del match. E chi vince la partita…”

Martedì sera Italia e Spagna si giocano l'accesso alla finalissima di Wembley. C'è grande attesa per la prima semifinale di Euro 2020. E chi meglio di Luis Alberto può commentare la gara? Il Mago della Lazio, mai preso in considerazione da Luis Enrique, conosce molto bene sia la rosa azzurra che quella delle Furie Rosse. Il numero 10 biancoceleste ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Messaggero in cui analizza il big match in programma martedì alle 21: "Che gran partita. Sono due squadre che giocano a pallone come piace a me, non so proprio chi potrà vincere. E' una partita apertissima, non c'è una favorita. Gli Azzurri sono forti, hanno davvero un bel centrocampo, ma lo siamo pure noi. La sfida si giocherà lì ne sono sicuro. E sono convinto che chi riuscirà a passare e andare in finale, vincerà questo Europeo".