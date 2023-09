Juve-Lazio, le probabili formazioni: qualche dubbio per Sarri e Allegri

TUTTOmercatoWEB.com

Chiuso il capitolo Nazionali, è tempo di pensare di nuovo al campionato. Dopo il successo di Napoli, la Lazio avrà a che fare con un altro test importante stavolta allo Stadium contro la Juventus. Il match, valido per la quarta giornata di Serie A, è in programma sabato alle 15. Sarà bianconeri contro biancocelesti, ma anche Allegri contro Sarri, due filosofie di gioco completamente diverse. Pochi dubbi di formazione per entrambi i tecnici. Max conferma il 3-5-2 con Cambiaso che potrebbe essere spostato a destra visto gli arrivi tardivi dagli USA di Weah e McKennie. Davanti rebus Chiesa: l'attaccante della Nazionale sembra aver smaltito l'infortunio ma non è ancora certo del posto. Milik e Kean scalpitano. Il Comandante invece potrebbe riproporre lo stesso undici visto al Maradona. L'unico dubbio è a centrocampo dove ci sarà un testa a testa fino all'ultimo tra Kamada e Guendouzi. Per il momento è leggermente in vantaggio il giapponese, ma l'ex Marsiglia, complice un ottima forma fisica e le due settimane di lavoro a Formello, potrebbe partire dall'inizio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Cambiaso, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All.: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Sepe, Mandas, Lazzari, Gila, Patric, Pellegrini, Kamada, Rovella, Vecino, Isaksen, Castellanos, Pedro. All.: Sarri.