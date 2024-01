Lazio, altra Zac-cagnata: Roma al tappeto, è semifinale di Coppa Italia

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio festeggia alla grande il suo 124-esimo compleanno. Sarri vince il quarto derby contro Mourinho e porta la sua squadra alla semifinale di Coppa Italia. Decisivo un rigore di Zaccagni in apertura di ripresa per portare a casa una partita meritata, in cui i biancocelesti hanno sbagliato almeno due volte l'occasione del raddoppio. Grande soddisfazione per Maurizio, nel giorno del suo 65-esimo compleanno è lui a fare il regalo a un popolo intero. Il derby dice ancora Lazio, per un compleanno indimenticabile.

LE SCELTE DI SARRI - La sorpresa di giornata è l'impego di Mandas al posto di Provedel, fermato dalla febbre. Davanti al greco la linea a quattro domposta da Lazzari, Patric, Romagnoli e Marusic. A centrocampo Cataldi in mezzo, mezzali Guendouzi e Vecino. In attacco recuperato Zaccagni a sinistra, Castellanos centravanti e Felipe Anderson a destra.

MEGLIO LA LAZIO - Parte più offensiva la Roma, Lazio più guardinga nella sua metà campo. Dopo i primissimi minuti la squadra biancoceleste alza i giri, Zaccagni accelera sulla sinistra, palla in mezzo per Castellanos, libera Huijsen. Castellanos intercetta il passaggio arretrato di Kristensen, punta Mancini e calcia, deviazione in angolo del difensore. Nell'azione precedente lo stesso Mancini aveva colpito al volto Castellanos con una manata, il Var Irrati dopo il check non ha richiamato Orsato al monitor. La Roma prova a regire, ma riesce a costruire qualcosa soltanto su palla inattiva. Intorno a metà della frazione Lazzari salta Paredes e Zalewski, prova la conslusione di sinistro, deviata in angolo da Huijsen. In chiusura di tempo bella combinazione tra Zaccagni, Vecino e Marusic, Castellanos anticipato di testa sul cross del compagno, ma l'occasione arriva al primo minuto di recupero, Felipe Anderson manda in profondità Lazzari, palla dietro per Guedouzi anticipato da Mancini. Si va negli spogliatoi a reti inviolate.

ANCORA ZAC, SEMPRE ZAC - Nella Roma entra Pellegrini al posto di Dybala. Grande accelerazione di Felipe Anderson, cross per la testa di Vecino e grande parata di Rui Patricio. Palla in mezzo per Castellanos che anticipa Huijsen e riceve un calcio dal giovane difensore. Irrati richiama Orsato alla Var, l'arbitro dopo aver visto le immagini indica il dischetto. Sul pallone va Zaccagni che è freddo a spiazzare il portiere, Lazio in vantaggio. Sull'azione successiva Mancini colpisce con una gomitata Castellanos, ma anche stavolta nessun provvedimento. La Lazio sfiora in due occasioni il pareggio: azione stupenda, Zaccagni lancia Felipe Anderson, palla a Vecino fermnato da Rui Patricio, sulla ribattuta Guendouzi serve Zaccagni, salva con il corpo Kristensen; nell'azione successiva Lazzari sulla destra, palla dietro per Vecino che da buona posizione non trova la porta. Doppia sostituzione nella Roma, dentro Spinazzola e Azmoun, fuori Karsdorp e Zalewski. Ammonito Castellanos dopo un contatto di spalla con Paredes. Scontro tra Guendouzi e Mancini, Orsato ammonisce tutti e due. Tripla sostituzione di Sarri, dentro Pellegrini, Rovella e Pedro, fuori Lazzari, Cataldi e Zaccagni. Dentro El Shaarawy al posto di Bove, poi Isaksen per Castellanos e Belotti per Huijsen. A dieci dal termine Isaksen vince un duello aereo, scambia con Felipe Anderson e chiama alla conclusione Pedro, para Rui Patricio. Occasione per la Roma a tre dal termine, sponda di Azmoun per Belotti, Mandas para in due tempi. Nel recupero espulso Pedro per doppia ammonizione, Azmoun per condotta violenta e Mancini per proteste. Il degno finale della sua partita.