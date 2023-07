Lazio, Anderson: "Sarà un anno complicato. Champions? Daremo il 100%". E Sul rinnovo...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Direttamente dal ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore, Felipe Anderson ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il brasiliano si è soffermato sulla stagione appena conclusa e su quella che sta per iniziare, senza dimenticare un accenno al rinnovi di contratto. Ecco le sue parole: "Sarà un anno più difficile perché tutti sapranno nostra forza. Dobbiamo fidarci di noi sappiamo che dobbiamo migliorare. C’è consapevolezza del lavoro fatto e che ci ha portato in alto quindi ripartiamo da questa certezza. Io sono maturato ancora di più con esperienze belle e brutte. Andare all’estero mi ha aiutato. Quando uno è disposto ad imparare, crescerà sempre".

"Sappiamo che ogni partita non potremo permetterci di sbagliare, questa deve essere la nostra mentalità. In tutte le competizioni dobbiamo dare 100%. In Champions più che l’esperienza di chi ma gioca conta l’esperienza del gruppo. Sappiamo che in ogni partita non si può sbagliare e questa dovrà essere la nostra mentalità. Dobbiamo continuare da dove siamo partiti. Umiltà, piedi per terra, spirito di sacrificio, di squadra. Se sarà ancora così, faremo grandi cose anche in questa stagione".

"Rinnovo? Io sicuramente sono molto felice qui, non voglio pensare a nient’altro. La testa deve essere qui alla preparazione, è una grande parte di tutta la stagione. Non voglio distrarmi, più in avanti parleremo".

