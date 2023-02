Lazio-Atalanta, Lazzari si ricandida da titolare: Sarri ci pensa

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - L'esclusione lunedì al Bentegodi ha fatto un po' discutere. Lazzari non ha preso parte alla partita nemmeno nel secondo tempo da subentrato. Novanta minuti più recupero in panchina per l'ex Spal che sembrava essere diventato uno degli inamovibili di Sarri. Contro il Milan, il Comandante ha cambiato azzeccando la mossa Hysaj-Marusic sugli esterni per contrastare la fisicità rossonera. Da lì in poi non li ha praticamente più cambiati. Manuel ha trovato spazio solo in Coppa Italia allo Stadium peraltro senza rendersi protagonista. Sabato con l'Atalanta vuole tornare a lasciare il segno. Lazzari si candida a una maglia da titolare sul binario destro. Il treno è pronto a ricominciare la sua corsa. Sarri riflette.