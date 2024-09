Lazio, Baroni aspetta Patric: giornata decisiva per lo spagnolo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Poco più di 48 ore e la Lazio scenderà di nuovo in campo. Dopo le fatiche europee contro la Dinamo Kiev la squadra di Baroni si prepara per il lunch match di domenica dove alle 12.30 sfiderà il Torino capolista. Intanto mister Baroni spera di poter contare anche su Patric, sostituito ad Amburgo: "Dopo una scivolata ha sentito un indurimento", queste le parole del medico Rodia che lasciano ben sperare in un recupero.

Lo spagnolo comunque nella giornata odierna sosterrà altri controlli per capire effettivamente l'entità del problema e quindi anche gli eventuali tempi di recupero. In caso di forfait per Baroni scatterebbe l'emergenza con solo due centrali a disposizione, Romagnoli e Gila, per tante gare ravvicinate. L'unica altra soluzione, visto che anche il nuovo acquisto Gigot è ancora ai box, sarebbe quella di spostare Marusic in difesa.