Lazio, Baroni nella storia: record di vittorie per il tecnico

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - A Marco Baroni sono bastati pochi mesi per entrare nella storia della Lazio. Con quella arrivata contro il Cagliari, il tecnico toscano è arrivato a 10 vittorie nelle prime 14 partite della stagione. Come scrive il Corriere della Sera, nessuno è mai riuscito a fare lo stesso al debutto sulla panchina della Lazio dal 1929, quando è stato istituito il girone unico di Serie A.

In passato solo cinque allenatori sono riusciti a raggiungerne 9: Bernardini (1958), Castagner (1980), Zeman (1994), Eriksson (1997) e Petkovic (2012). Per trovare un record come quello di Baroni bisognerebbe risalire invece alla stagione 1926/27 con József Löwy.