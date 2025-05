Lazio, Baroni riflette sul futuro: ecco i nomi in caso di addio

TUTTOmercatoWEB.com

"Futuro? Metto il casco, l'elmetto e arrivo in fondo. Poi si tira una linea, lo farà la società e lo farà anche Baroni", parlava così l'allenatore della Lazio nel post-Juve e sono state parole rumorose, perché per la prima volta è stato lui a mettere in discussione il proprio futuro. Parole sintomo di un rapporto non più d'acciaio con Lotito e Fabiani, rapporto meno solido a causa di differenza di vedute sull'utilizzo dei giocatori arrivati a gennaio e dell'intera rosa in generale. Baroni pensa di aver fatto il massimo con i giocatori a disposizione, considerando anche gli infortuni. Quanti pensavano di poter essere ancora in piena corsa Champions a 180' dal termine del campionato? Per questo dopo il Lecce, a bocce ferme, allenatore e società si incontreranno per fare i bilanci e decidere se andare avanti insieme. La sensazione preponderante è che le divergenze si possano appianare e che il futuro di Baroni sia ancora la Lazio e viceversa. Se così fosse, se si decidesse di proseguire il rapporto, Baroni e la Lazio discuterebbero anche di rinnovo fino al 2027. Ma se invece si dovesse arrivare a una rottura? La Lazio dovrebbe muoversi per trovare un sostituto.

Tra i nomi possibili c'è quello di Alberto Gilardino, ex Genoa, reduce da due ottime annate in rossoblu, l'inizio della stagione in corso è stato complicato e ha portato all'esonero. Gilardino è gestito dalla Gea, agenzia con cui Fabiani ha buoni rapporti, è giovane e ha voglia di riscatto, a Genova ha lasciato un ottimo ricordo nella tifoseria. Altro ex Genoa è Thiago Motta, un anno fa era uno dei giovani tecnici più quotati d'Europa, si parlava anche di PSG, poi fu Juventus. Con la Vecchia Signora le cose sono andate male, a Motta si contesta di aver fatto un salto troppo importante dopo la fantastica parentesi a Bologna. Thiago può essere in cerca di rilancio, sarebbe una scommessa intrigante e rischiosa, anche se è una pista a dir poco complessa, perché lo stipendio che Motta ancora percepisce dalla Juve (5 milioni a stagione) è alto, fuori dalla portata della Lazio che potrebbe arrivare al massimo alla metà. Bene ha fatto Kosta Runjaic che ha portato l'Udinese a una salvezza tranquilla, dopo annate in cui s'era rischiata la retrocessione. Il tedesco lascerà quasi sicuramente i bianconeri, ha ricevuto un'offerta ricchissima dall'Al-Ahly club egiziano che lo vorrebbe già per il Mondiale per Club. Runjaic dovrà decidere a breve, ma la sensazione forte è che si vada comunque verso l'addio all'Udinese. Molto bene in Serie A ha fatto anche Patrick Vieira, alla prima esperienza in Italia, è stato anche accostato alla Roma, ma il Grifone vorrebbe tenerlo sulla propria panchina. Cerca panchina Fabio Cannavaro, era stato accostato alla Lazio anche l'estate scorsa, prima dell'arrivo di Baroni, è reduce dall'esperienza con la Dinamo Zagabria, esperienza che non è andata bene.

Ci sono poi le soluzioni più sentimentali, legate con forza alla storia della Lazio. Miroslav Klose aveva avuto contatti indiretti con la società dopo l'addio di Tudor, in questa stagione ha allenato il Norimberga in Bundesliga.2, salvando tranquillamente il club. Altra pista "laziale" è quella che conduce a Matias Almeyda, allenatore dell'Aek Atene con cui ha vinto un campionato e una coppa nazionale e che è sempre rimasto legatissimo alla Lazio. Così come Sergio Conceicao che lascerà il Milan e spera in una nuova occasione in Italia. L'intenzione della Lazio è comunque quella di andare avanti con Baroni, a meno che nell'incontro programmato a fine stagione non emergano distanza incolmabili. Uno scenario a oggi complesso da immaginare, ma che non può comunque essere escluso del tutto.

