Lazio - Bayern Monaco, la Nord non lascia sola la squadra: "Martedì alle 18..."

LAZIO BAYERN CURVA NORD - Ci siamo, martedì la Lazio ospita il Bayern Monaco nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Un match che, purtroppo, si giocherà senza pubblico vista la situazione epidemiologica. La Curva Nord, però, non lascerà da soli i ragazzi di Inzaghi. L'annuncio è arrivato con un lungo post sui social della Voce della Nord. Ecco il comunicato:

"Martedì 23 febbraio, appuntamento con la storia. Il nostro giorno è arrivato, non sarà una partita come le altre, sarà LA PARTITA.

Contro la corazzata Bayern Monaco, scende in campo la nostra Lazio. Per spingerla verso l'impresa serve la carica di tutti, di ogni Laziale. Dal più piccolo al più grande, uomini, donne, vecchi, bambini! Comunque vada, una partita da giocare a testa alta, con l'orgoglio e l'appartenenza che ci contraddistingue da sempre!

Appuntamento alle 18 per tutti i Laziali, al solito posto: benzinaio Eni di Formello. Ma non sarà come le altre volte...

Ci guiderà l'eterno sole che irradia... E che possa portarci fino alla vittoria. Intanto, come diceva Nietzsche, "Nell'amore vero è l'anima che abbraccia il corpo".

Coraggio Curva Nord, che nessuno si tiri indietro, non si ceda neanche di un metro"