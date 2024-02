Lazio - Bayern Monaco, le probabili formazioni: dubbio in regia per Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

Il conto alla rovescia in vista della sfida Champions tra Lazio e Bayern Monaco è quasi finita. L'Olimpico si prepara al big match che avrà una cornice di pubblico di 55.000 tifosi. In casa Lazio ancora qualche dubbio da sciogliere per mister Sarri soprattutto in regia dove Cataldi e Vecino si giocano una maglia da titolare. Gila più avanti di Patric, ancora dolorante, per affiancare Romagnoli in difesa mentre in attacco confermato Immobile con Felipe Anderson e Pedro. In casa Bayern Tuchel ha solo un dubbio in difesa dove Upamecano prova a insidiare i due centrali.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. A disp.: Mandas, Sepe, Lazzari, Patric, Casale, Pellegrini, Vecino, Rovella, Kamada, Pedro, Castellanos, Saná Fernandes. All.: Sarri.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Dier, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sané; Muller, Musiala; Kane. All.: Tuchel.