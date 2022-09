Lazio, buona la prima in Europa League: poker d'assi e il Feyenoord va ko

Luis Alberto, Felipe Anderson e la doppietta di Vecino regalano tre punti alla squadra di Sarri. Gli olandesi accorciano nel finale, ma...

Esordio con vittoria importante in Europa League per la Lazio di Maurizio Sarri che in un Olimpico caldo non lascia scampo al Feyenoord. Non c’è storia e con una prestazione maiuscola i biancocelesti stendono gli olandesi con un netto 4-2. Primo tempo perfetto delle aquile che non rischiano niente e mandano in apnea gli orange. Luis Alberto sblocca il match in apertura, poi ci pensano Felipe Anderson e Vecino a rendere più rotondo il risultato. L’uruguayano si regala anche la doppietta in apertura di ripresa firmando il poker. Girandola di cambi nei due club e il neo entrato Gimenez si conquista e trasforma il penalty della bandiera. Biancocelesti che rallentano troppo e ancora Gimenez accorcia ancora. Qualche brivido di troppo finale, ma la squadra di Sarri porta a casa la vittoria. Lazio che parte con tre punti e con un più due di differenza reti, parametri fondamentali per la corsa al primo posto del girone.

FORMAZIONI - Qualche cambio rispetto alla formazione tipo, ma Maurizio Sarri non stravolge l’undici di partenza. Provedel confermato in porta e Maximiano che parte in panchina. In difesa a destra tocca a Hysaj, mentre a sinistra confermato Marusic. Al centro turno di riposo per Patric e prima da titolare per Mario Gila. Linea mediana dove non c’è Milinkovic Savic, Vecino completa il terzetto con Cataldi e Luis Alberto. In avanti, senza Pedro, confermati Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile.

PRIMO TEMPO - Pronti via e Lazio subito in vantaggio: bella verticalizzazione di Vecino per Luis Alberto che di piatto destro mette alle spalle di Bijlow. Biancocelesti che non si accontentano e prendono il controllo del match. Con il trascorrere dei minuti le aquile attaccano senza paura e al 15’ trovano il raddoppio: azione rapida di Immobile per Felipe Anderson che si porta la palla sul sinistro e con un tiro velenoso batte il portiere olandese. La Lazio si diverte e al 19’ splendida azione palla a terra che vede coinvolti Zaccagni e Luis Alberto, assist per Immobile chiuso dall’uscita dell’estremo difensore olandese. Feyenoord che fatica terribilmente e Lazio che continua a spingere sull’acceleratore. Immobile viene fermato da Hancko, mentre Vecino trova una parata fortunata e miracolosa di Bijlow che evita il tris. L’ex Inter, però, trova la rete al 27’ quando il cross di Zaccagni viene respinto dal portiere e il numero 5 è il più lesto per il tap in. La Lazio gioca e si diverte, Luis Alberto colpisce la traversa da calcio d’angolo. Marusic, dopo un triangolo con Immobile, costringe il portiere olandese a un super intervento a terra. C’è gloria anche per Provedel che vola a respingere il tiro dal limite di Szymanski. In pieno recupero splendida azione della Lazio conclusa da Immobile con un tiro di poco alto.

SECONDO TEMPO - Esce meglio il Feyenoord dai nastri di partenza, due volte gli olandesi arrivano davanti a Provedel, ma la difesa biancoceleste chiude bene. Quando la Lazio riparte, però, è pericolosissima e l’assist di Luis Alberto per Immobile è di un nulla lungo. Il bomber va vicinissimo al gol al 58’, ma la sua conclusione esce di un niente. Il poker arriva al 62’: Vecino taglia alle spalle della difesa Orange e di destro insacca. Al 69’, Gimenez, appena entrato in campo, si conquista e trasforma il penalty che accorcia le distanze. Sarri dà il via alle rotazioni con Milinkovic, Cancellieri e Basic al posto di Vecino, Immobile e Luis Alberto. Qualche minuto di riposo anche per Romagnoli che lascia spazio a Patric al 73’. Esordio stagionale anche per Stefan Radu che al 76’ entra al posto di Marusic. Gli olandesi provano qualche conclusione dalla distanza, ma la Lazio tiene nonostante abbia allentato troppo il ritmo. All’87’ il Feyenoord accorcia ancora le distanze sempre con Gimenez che ribadisce in rete il tiro di Idrissi che aveva colpito prima la traversa e poi il palo. Allo scadere Milinkovic e Cancellieri vanno vicino al pokerissimo. Poco dopo la Lazio rischia tantissimo per un contrasto tra Gila e Gimenez su cui il direttore di gara assegna un altro rigore. L’intervento del Var toglie il penalty e il risultato resta sul 4-2 finale.