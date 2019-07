Lazio, calendario serie A: subito Samp, poi derby. Napoli all'ultima

Ecco il riepilogo delle giornate:

1ª giornata-20ª giornata (25 agosto 2019-19 gennaio 2020)

Sampdoria-Lazio

2ª giornata-21ª giornata (01 settembre 2019-26 gennaio 2020)

Lazio-Roma

3ª giornata-22ª giornata (15 settembre 2019-2 febbraio 2020)

Spal-Lazio

4ª giornata-23ª giornata (22 settembre 2019-9 febbraio 2020)

Lazio-Parma

5ª giornata-24ª giornata (25 settembre 2019-16 febbraio 2020)

Inter-Lazio

6ª giornata-25ª giornata (29 settembre 2019-23 febbraio 2020)

Lazio-Genoa

7ª giornata-26ª giornata (6 ottobre 2019-1 marzo 2020)

Bologna-Lazio

8ª giornata-27ª giornata (20 ottobre 2019-8 marzo 2020)

Lazio-Atalanta

9ª giornata-28ª giornata (27 ottobre 2019-15 marzo 2020)

Fiorentina-Lazio

10ª giornata-29ª giornata (30 ottobre 2019-22 marzo 2020)

Lazio-Torino

11ª giornata-30ª giornata (3 novembre 2019-5 aprile 2020)

Milan-Lazio

12ª giornata-31ª giornata (10 novembre 2019-11 aprile 2020)

Lazio-Lecce

13ª giornata-32ª giornata (24 novembre 2019-19 aprile 2020)

Sassuolo-Lazio

14ª giornata-33ª giornata (1 dicembre 2019-22 aprile 2020)

Lazio-Udinese

15ª giornata-34ª giornata (8 dicembre 2019-26 aprile 2020)

Lazio-Juventus

16ª giornata-35ª giornata (15 dicembre 2019-3 maggio 2020)

Cagliari-Lazio

17ª giornata-36ª giornata (22 dicembre 2019-10 maggio 2020)

Lazio-Hellas Verona

18ª giornata-37ª giornata (5 gennaio 2019-17 maggio 2020)

Brescia-Lazio

19ª giornata-38ª giornata (12 gennaio 2019-24 maggio 2020)

Lazio-Napoli

AGGIORNAMENTO ORE 19.50 - La Lazio affronterà l'Hellas Verona prima della sosta natalizia. A inizio gennaio i biancocelesti cominceranno il 2020 sul campo del Brescia. Grande sfida all'ultima giornata: c'è il Napoli.

AGGIORNAMENTO ORE 19.40 - Impegni più agevoli tra la 12esima e la 14esima giornata: la Lazio affronterà in successione Lecce in casa, Sassuolo in trasferta, poi Udinese in casa. Alla giornata numero 15 ci sono invece i campioni in carica della Juventus allo stadio Olimpico, turno successivo in Sardegna contro il Cagliari. Attesa ora per l'ordine delle ultime tre partite in cui i biancocelesti affronteranno Brescia, Napoli e Hellas Verona.

AGGIORNAMENTO ORE 19.35 - Fase centrale del campionato ricca di insidie per la Lazio: dopo Atalanta, Fiorentina e Torino, all'undicesima i biancocelesti andranno in trasferta a San Siro contro il Milan.

AGGIORNAMENTO ORE 19.30 - All'ottava giornata arriva l'Atalanta all'Olimpico, nel turno seguente la Lazio di Inzaghi giocherà invece in trasferta contro la Fiorentina. A chiudere il difficile trittico l'impegno casalingo contro il Torino della decima giornata. (IN FONDO ALL'ARTICOLO LE SCHERMATE CON TUTTE LE GIORNATE)

AGGIORNAMENTO ORE 19.25 - Si va avanti con il sorteggio: trasferta contro la Spal alla terza giornata, poi Parma all'Olimpico il 22 settembre. Alla quinta ancora un big match con i biancocelesti impegnati in trasferta contro l'Inter. Alla sesta invece Genoa in casa, prima della sfida del Dall'Ara contro il Bologna.

AGGIORNAMENTO ORE 19.19 - Dopo un giro di prime dichiarazioni, viene sorteggiata anche la seconda giornata. Attenzione: sarà subito derby contro la Roma nel weekend del primo settembre. La Lazio lo giocherà in casa. Ai microfoni di Sky Sport, Claudio Lotito ha commentato a caldo la sfida. (clicca qui per leggere le parole di Lotito).

AGGIORNAMENTO ORE 19.11 - Via, nasce la nuova Serie A. La Lazio affronterà in trasferta la Sampdoria dell'ex Roma Di Francesco nella prima giornata del prossimo campionato, in programma tra il 24 e il 25 agosto.

AGGIORNAMENTO ORE 19.10 - Parola al presidente della Lega di Serie A Gaetano Miccichè che ricorda, oltre al 90esimo anniversario del campionato a girone unico, anche la presenza contemporanea dei 12 club che hanno vinto almeno una volta nella propria storia lo Scudetto.

AGGIORNAMENTO ORE 19.00 - Quasi tutto pronto per dare il via al software che andrà a comporre il calendario della Serie 2019/20. I presidenti e i dirigenti dei 20 club del massimo campionato stanno prendendo posto proprio in questi minuti in attesa di conoscere i rispettivi cammini nella prossima stagione. Nella prossima edizione si festeggerà anche il 90esimo anniversario della Serie A a girone unico.

AGGIORNAMENTO ORE 18.50 - Presente negli studi di Sky Sport il presidente della Lazio Claudio Lotito che, a pochi minuti dall'inizio del sorteggio, ha parlato di Milinkovic e calciomercato. (clicca qui per leggere le parole di Lotito)

AGGIORNAMENTO ORE 18.40 - Simone Inzaghi, come ammesso nella conferenza stampa che ha chiuso il ritiro di Auronzo, spera in un avvio più clemente rispetto allo scorso anno. Due le certezze: non sarà possibile sfidare il Napoli alla prima giornata e il Torino all’ultima. Proprio l’ultimo turno verrà giocato sia da Lazio che Roma in casa all’andata e in trasferta al ritorno per i preparativi che porteranno a disputare all’Olimpico la gara inaugurale di Euro 2020.

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 - Sul proprio sito ufficiale la Lega di Serie A, nelle scorse ore, ha reso noti criteri e vincoli di compilazione del calendario. La Lazio non è stata inserita tra le teste di serie che non possono affrontarsi alla prima giornata e nei tre turni infrasettimanali, dove non sarà possibile sorteggiare tuttavia il derby di Roma. Inoltre i biancocelesti non potranno affrontare le altre società impegnate nelle coppe durante la 6ª, la 9ª, la 12ª e la 16ª di ritorno, giornate che cadono tra un turno di Europa League e uno successivo di Champions League.

È il giorno del sorteggio. A Milano, negli studi di Sky Sport, dalle 19 si alzerà il sipario sulla Serie A edizione 2019/20 in uno dei momenti più attesi dell’estate. Un calendario in linea con quello delle passate stagioni, dopo che la Lega nell’assemblea di inizio luglio ha bocciato l'esempio inglese e deciso di proseguire con il modello a specchio. Il via è fissato per il weekend tra il 24 e il 25 agosto con le prime due giornate che si giocheranno tutte in orario serale (da quest’anno tornerà il blocco delle 20.45) per via del clima. Tre i turni infrasettimanali (mercoledì 25 settembre 2019, mercoledì 30 ottobre 2019 e mercoledì 22 aprile 2020) più quattro soste per gli impegni delle nazionali: 8 settembre 2019, 13 ottobre 2019, 17 novembre 2019 e 29 marzo 2020. Tornerà anche la pausa per le vacanze natalizie, in programma tra il 23 dicembre al 5 gennaio. Lalaziosiamonoi.it vi porterà all’interno dell’evento con foto, dichiarazioni e schermate del nuovo calendario: seguite la diretta scritta per non perdervi nulla sulla nascita del nuovo campionato.