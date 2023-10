Lazio | Caso Immobile, Lotito: "Arabia? Non so nulla. Non vogliamo venderlo "

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Le parole di Ciro Immobile rilasciate a Il Messaggero hanno scatenato un malcontento generale, con i tifosi che sperano di avere più chiarimenti possibili sulla questione. il prima possibile Il ds Fabiani gli aveva consigliato di ammorbidire qualche concetto, ma il capitano della Lazio ha voluto confermare tutto, spiegando di essere stato semplicemente sincero. Da lì, il caos, scatenato dalla paura di perderlo da parte dei tifosi. Ciro Immobile era dubbioso, vacilla tra un sì e un no, rimandando tutto al ritorno in campo al 100% e solo dopo, potrà decidere sul serio, spiegando che ancora non sa cosa succederà tra gennaio e giugno.

Per questo, come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, Immobile non ha ancora nulla di concreto in mano, confermato anche dallo stesso Claudio Lotito: "Io non so nulla dell'Arabia, nessuno mi ha mai chiesto niente e io non ho avuto nemmeno il sentore di possibili interessamenti". Successivamente, Lotito ha spiegato che "il problema Ciro" non se lo è mai posto, sostenendo che il capitano si sia sfogato più con alcuni tifosi, e non con la Lazio. E ancora, Ciro non ha mai chiesto la cessione al patron, e neanche a luglio.

Lotito poi sottolinea che Immobile ha un contratto fino al 2026, e che "la società non ha alcun interesse che vada via". Questo perché il presidente della Lazio lo tratta come un figlio, spiegando che poi c'è poco da valutare se non ci sono offerte e richieste. Poi, conclude, tranquillizzando i tifosi: "Noi non vogliamo vendere nessuno".