Lazio | Champions League, il sorteggio di Nyon: orario e dove vederlo in tv

© foto di José María Díaz Acosta

Lazio tra le migliori sedici d'Europa. Oggi è il grande giorno in cui scopriremo la prossima avversaria dei biancocelesti negli ottavi di Champions League. Questa mattina, ore 12:00, in programma il sorteggio presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera.

Come funziona il sorteggio? Le vincitrici dei gironi sono teste di serie e verranno accoppiate alle non teste di serie, tra le quali rientra la squadra di Sarri. Le uniche regole sono che nessuna squadra può affrontarne un'altra della stessa federazione nazionale e, inoltre,i club non possono affrontare quelli già affrontati nella fase a gironi. Non essendoci nessuna italiana nella prima fascia, la Lazio potrà affrontare tutte le teste di serie eccetto l'Atletico Madrid.

Teste di serie: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City, Barcellona.

Non teste di serie: Copenhagen, PSV, Napoli, Inter, Lazio, PSG, Lipsia, Porto.

Come guardare il sorteggio in tv e in streaming? Il sorteggio sarà trasmesso in diretta streaming su UEFA.com, ma sarò visibile anche su Sky Sport (via app anche su Sky Go e Now Tv), su Prime Video e su Mediaset Infinity. Cerimonia disponibile anche in chiaro sul Canale 20 del digitale terrestre.

Quando si giocano gli ottavi di finale? Le sfide si disputeranno nel corso di quattro settimane. L'andata il 13/14/20/21 febbraio 2024, il ritorno il 5/6/12/13 marzo 2024.