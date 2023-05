Lazio, Champions vuol dire mercato: Sarri chiede 7 rinforzi

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La partita di questa sera contro l'Udinese rappresenta per la Lazio una punto fondamentale della stagione: sbagliare comporterebbe sottoporsi a un rischio troppo alto, avendo non solo il Milan, ma anche l'Atalanta (e forse la Roma) alle calcagna. La Champions League dev'essere il traguardo dei capitolini, ma non solo da un punto di vista sportivo, bensì anche economico. Tornare nell'Europa dei grandi significa per la società biancoceleste incassare cinquanta milioni garantiti dalla sola qualificazione e, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, mettere a disposizione per il mercato un tesoretto non indifferente.

LE RICHIESTE DI SARRI - Lotito, d'altronde, dovrà fare i conti anche con le richieste di Sarri. Nell'ultimo incontro a Formello, l'allenatore biancoceleste avrebbe chiesto almeno cinque nuovi arrivi, con un supplemento, se possibile e necessario, di altri due profili. Ad avere la priorità nella testa di Sarri sarebbero: un vice Immobile, un esterno d'attacco, due centrocampisti e un mediano. Tra questi, in caso di partenza, si annida anche il sostituto di Milinkovic. E' finita? No. Il tecnico non disdegnerebbe anche l'arrivo di un'altra mezz'ala e di un secondo portiere, oppure, un ulteriore difensore centrale, seppur conscio dei limiti economici della società. Facendo riferimento solo ai primi cinque, i profili indicati dal tecnico farebbero schizzare la spesa totale intorno ai 100 milioni di euro, sarebbe un inedito dell'era Lotito.

MILINKOVIC - Una cifra distante, probabilmente, anche dai pensieri del presidente che, per sopportare tale esborso, sarebbe costretto a cercare i fondi in alcune cessioni. Tra i nomi indicati per una probabile partenza c'è, ovviamente, quello di Milinkovic. La richiesta per il serbo attualmente ammonta a 40 milioni di euro, ma il timore è che si possa scendere anche intorno ai 25/30 milioni.