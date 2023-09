Lazio, che finimondo! Provedel para e segna: con l’Atletico è 1-1

Che finimondo per quel portiere biondo si chiama Provedel. La Lazio ringrazia il suo portiere che prima salva il risultato su Lino e poi trova il pareggio all’ultimo respiro su cross perfetto di Luis Alberto. Ivan si sostituisce a Immobile e toglie le castagne dal fuoco. Un pari meritato dai biancocelesti che non sono stati inferiori all’Atletico Madrid, ma non hanno avuto la fortuna dalla loro. Dopo mezz’ora di dominio a passare in vantaggio sono stati gli ospiti su un tiro sporco di Barrios deviato in porta da Kamada. Lazio che è stata brava a non mollare sfiorando più volte il pareggio con Immobile e Catlaldi in particolare. Griezmann e Morata non hanno chiuso e all’ultimo secondo utile ci ha pensato Provedel in proiezione offensiva a pareggiare il match.

FORMAZIONI - Sarri sorprende tutti e rilancia Vecino mediano. In difesa titolari Patric e Pellegrini al posto di Casale e Hysaj, mentre per il resto formazione che è la stessa di Torino. Guendouzi parte ancora dalla panchina.

PRIMO TEMPO - La Lazio parte più corta e prova a sfruttare le accelerazioni di Immobile. Due precisi lanci fanno rabbrividire la difesa spagnola che in qualche modo se la cava. Primo tiro in porta dei biancocelesti con Kamada che, dopo uno scambio con Immobile impegna Oblak dalla distanza. Lazio pericolosa anche su corner con Romagnoli che svetta, ma la palla esce. Una ripartenza dei colchoneros spaventa le aquile con Griezmann che fa tutto bene, ma pasticcia al momento del tiro. Zaccagni colleziona falli come ai tempi d’oro e Mattia costringe Oblak a rifugiarsi in corner con una punizione velenosa. Gialli per Simeone e Griezmann all’ennesimo fallo su Zaccagni sono segnali di risveglio della Lazio Sarriana. Luis Alberto prova una magia delle sue con un tiro al volo su cross di Marusic, ma la palla esce di poco. La Lazio non è nemmeno fortunata e al 29’ è l’Atletico a passare: Barrios tira da lontanissimo e trova la deviazione di Kamada che beffa Provedel. Immobile e compagni reagiscono con Pellegrini che si invola sulla sinistra il tiro cross è perfetto per Kamada pronto al tap-in, ma Witsel alla disperata salva e mette in corner. La fortuna continua a voltare le spalle alle aquile con Pellegrini costretto a uscire dopo un contrasto con Molina.Luca lascia il posto a Lazzari che si piazza a destra con Marusic a sinistra. Si arriva all’intervallo con l’Atletico avanti senza particolati meriti

SECONDO TEMPO - Lazio che rientra in campo con quello che sembra il solito atteggiamento e gli spagnoli iniziano meglio. Biancocelesti che hanno una clamorosa occasione su uno svarione difensivo ospite: Felipe Anderson serve Immobile che calcia male e trova l’intervento di Oblak che salva in qualche modo. Occasione da una parte e dall’altra con Luis Alberto anticipato al momento del tiro, mentre Griezmann spara alto da buona posizione. Sarri richiama Felipe Anderson e Kamada per inserire Isaksen e Guendouzi. Azioni da una parte e dall’altra, ma è ancora l’Atletico ad andare vicino al raddoppio: tiro di Morata, deviazione di Romagnoli e a Provedel battuto la palla sbatte sul palo evitando la seconda beffa della serata. I Colchoneros spezza il gioco e poi accelera all’improvviso e al 70’ Provedel si supera chiudendo alla disperata su Lino e salvando il risultato. Zaccagni mette paura a Oblak con un tiro/cross che costringe lo slovacco a smanacciare in corner. Sarri si gioca le ultime carte con Cataldi e Pedro per Vecino e Zaccagni. Atletico che continua a spezzettare e Lazio che non fa girare palla velocemente. Luis Alberto ci prova due volte dalla distanza, ma le conclusioni non sono precise. Al 92’ la Lazio va a un passo dal pareggio: Cataldi esplode il tiro dalla distanza, ma Oblak è miracoloso e con la mano leva la palla dalla porta. All’ultimo secondo utile Luis Alberto crossa e Provedel di testa pareggia e fa esplodere l’Olimpico. Lazio che inizia la champions League con un pareggio più che meritato.