Lazio, che iniziative per il 26 maggio: possibile ritorno di Lulic all'Olimpico

RASSEGNA STAMPA - Sembra ieri eppure sono già passati quasi dieci anni dal 26 maggio 2013 ed in casa Lazio è tempo di pensare a come commemorare questa storica data. Secondo la consueta rassegna di Radiosei ci sarà una grande festa per ricordare la vittoria della Coppa Italia contro la Roma. A tal proposito la Lazio e la Mizuno hanno ponderato alcune iniziative che per ora sono rigorosamente tenute nascoste. L'unica cosa che è trapelata è che potrebbe essere creata una maglia celebrativa. Nell'immaginario collettivo dei tifosi laziali il miglior modo per ricordare il trionfo nel derby sarebbe riportare Lulic allo stadio Olimpico in occasione di Lazio-Cremonese che dovrebbe andare in scena il 28 maggio (non sono ancora noti i giorni e gli orari esatti della penultima giornata). L'addio non è stato di certo idilliaco e lo sfogo del bosniaco nel giugno 2022 lo testimonia. Adesso però c'è l'opportunità di ritrovarsi e di consentire al giocatore di salutare il suo popolo così come merita. Del 26 maggio ne ha parlato anche un altro grande protagonista ovvero Hernanes che ha fatto visita alla squadra a Formello. Intervistato da Lazio Style Radio ha risposto così alle domande sul "derby della storia": "Il 26 maggio è una data entrata nella storia. Si festeggia ancora. La ricordo come una delle gioie più belle mai vissute perché prima di arrivare qui a Roma avevo già una connessione speciale con la città. Il mio film preferito è “Il Gladiatore”, mio figlio si chiama Maximo. I tifosi, il percorso, vincere quella partita, sapevo che avrei fatto parte della storia". Il Profeta poi si è lasciato andare anche a qualche battuta sui brasiliani presenti nella rosa biancoceleste: "Ho parlato coi compagni brasiliani e gli ho chiesto come stavano. A Marcos Antonio dico di avere pazienza perché è arrivato in un momento particolare, con giocatori nel suo ruolo che da anni fanno la differenza. Ha voglia di imparare, è umile ed è bravo. Felipe lo vidi fare cose che mi stupirono. Ora è bello vederlo così maturo, anche come uomo, perché la persona che sei fuori la porti anche dentro al campo". Le sorprese però non finiscono qua. Il 28 maggio infatti sarà anche la giornata di Stefan Radu che dopo quasi 15 anni lascerà la Lazio e appenderà gli scarpini al chiodo.