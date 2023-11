Lazio, che involuzione! Gol, punti e vittorie: i numeri completi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Era esattamente l'undicesima giornata della passata stagione quando la Lazio espugnava lo stadio dell'Atalanta forse con una delle prove migliori dell'era Sarri. Un 2-0 che allontanava gli spauracchi del non poter giocare senza Immobile e che lanciava Felipe Anderson nel ruolo di falso nueve. Un anno dopo i biancocelesti cadono a Bologna in una sfida ben giocata nella prima parte e in cui hanno fatto da comparse nella ripresa. Se nel primo tempo il delitto è stato non segnare, nella ripresa non è accettabile che una squadra che deve recuperare non riesca a fare un tiro in porta.

Potremmo parlare della crisi dei singoli con Immobile che non è più il bomber implacabile, Luis Alberto che si accende a corrente alternata, o la crisi in fase realizzativa di Zaccagni e Felipe Anderson che hanno segnato gli stessi gol di Provedel (e non è uno scherzo). A questo si aggiunge una difesa che prende troppo spesso gol rispetto a quella granitica ammirata lo scorso anno. Altri big sono appannati, i nuovi vengono usati poco e non stanno facendo la differenza come si sperava. Pesa l'assenza di Milinkovic o meglio, per dirla alla Sarri, pesa la fisicità del serbo, ma da sola non può giustificare quanto visto. I numeri chiariscono bene il momento della Lazio.

Lo scorso anno i biancocelesti hanno perso 12 delle 50 gare disputate in totale tra Campionato, Coppa Italia, Europa e Conference League. In questa stagione siamo già a 6 su 14. Numeri inaccettabili e che dovrebbero anche far fare un bagno di umiltà alla squadra. Sì, perché, se non si riesce a vincere, a volte si può anche non perdere. Le sconfitte con Lecce e Genoa nelle prime due pesano come macigni e l'andamento altalenante successivo non ha ancora permesso di recuperare i punti lasciati per strada.

A questo punto del passato campionato la Lazio era terza con 24 punti, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta. Ora la squadra di Sarri occupa l'ottavo posto in classifica, che può diventare nono in caso di successo della Roma, con 16 punti all'attivo arrivati con 5 successi, 1 pari e ben 5 ko. La differenza è abissale e sta al tecnico e alla squadra correre ai ripari.

I dati che spaventano di più sono quelli relativi ad attacco e difesa. Nella passata stagione la Lazio all'undicesima giornata aveva segnato 23 gol subendone 5. Oggi siamo ad appena 13 reti fatte e altrettante subite. Dieci gol in meno all'attivo e 8 in più al passivo che spiegano alla perfezione il perché di una classifica così scadente per la rosa biancoceleste. Le aspettative dopo il secondo posto della passata stagione erano elevatissime. Ripetersi è praticamente impossibile, ma i numeri attuali sono inaccettabili ed è il momento di voltare pagina perché le altre viaggiano al doppio della velocità e perdere troppo terreno potrebbe essere decisivo.