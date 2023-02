Lazio-Cluj, le probabili formazioni: rivoluzione a centrocampo

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è attesa dall'esordio assoluto in Conference League al cospetto del Cluj. Il match è in programma giovedì 16 febbraio allo stadio Olimpico e il calcio d'inizio è fissato per le ore 21:00. Mister Sarri dovrebbe concedere un po' di riposo a qualche titolare per dare fiducia ad alcuni elementi che finora non hanno avuto un ampio minutaggio. A centrocampo potrebbe rivedersi Marcos Antonio mentre in difesa spazio a Patric visto il forfait di Romagnoli. Nel trio offensivo sicuro di una maglia Zaccagni che sarà squalificato nel prossimo match di campionato contro la Salernitana.

Probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Vecino, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Magro, Marusic, Gila, Pellegrini, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Cancellieri, Pedro. All.: Sarri.

CLUJ (4-3-3): Scuffet; Manea, Yuri Matias, Burca, Camora; Boateng, Muhar, Cvek, Petrila, Yeboah, Deac. A disp.: Balgradean, Gal, Billong, Tiru, Kolinger, Braun, Hoban, Bordeianu, Krasniqi, Malele, Janga. All.: Petrescu.