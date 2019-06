Lazio, Di Marzio: "A breve la risposta di Tare al Milan"

Potrebbe essere domani la giornata decisiva per capire il futuro di Igli Tare. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio durante ‘Calciomercato – L’Originale’ il direttore sportivo biancoceleste comunicherà nelle prossime ore a Paolo Maldini la sua decisione riguardo l’offerta del Milan. La risposta della Lazio è rappresentata dalla ferma volontà di Claudio Lotito di convincerlo a restare prolungando e adeguando il contratto dell’albanese, tentato dall’offerta rossonera di Elliott che lo considera il profilo migliore per attuare il progetto milanista basato sui giovani. I biancocelesti non vogliono saperne di privarsi del proprio massimo dirigente. Ma se il muro eretto da Lotito dovesse sgretolarsi la Lazio potrebbe ricorrere a una soluzione interna affidandosi a Mauro Bianchessi, l'attuale responsabile del settore giovanile che gode della piena fiducia del club.

