Lazio e Inter, quanto siete cambiate: il confronto con un anno fa

RASSEGNA STAMPA - Basta uno sguardo alla classifica per capire il mutamento che hanno subito Lazio e Inter, avversarie questa sera allo Stadio Olimpico di Roma, rispetto a una stagione fa quando Sarri chiudeva il campionato sopra Inzaghi dopo un anno lungo ma pieno di soddisfazioni. Cambiamenti in positivo per i nerazzurri che dominano la Serie A e oggi puntano a staccare la Juventus, in negativo per i biancocelesti che sentono la necessità di allontanarsi da quel triste decimo posto per tornare a quelle altezze che più gli competono. Come sottolinea l'edizione giornaliera del Corriere dello Sport, la differenza diviene più evidente creando un parallelo vero e proprio con la scorsa stagione, quando a ridosso della sedicesima giornata le due formazioni si trovavano a pari punti, ma soprattutto terze in classifica.

I GOL - Sarri ne ha parlato e riparlato durante le sue conferenze stampa. Questa Lazio produce in media un'occasione in meno rispetto a un anno fa, ma soprattutto ha numeri realizzativi da mani nei capelli. La produzione offensiva dei suoi giocatori è calata drasticamente. In 15 partite si è passati dai 26 ai 16 gol segnati, contribuendo a creare un pesante passivo anche in classifica dove mancano 9 punti ai 30 di dicembre 2022. Una crisi che passa per l'attacco incapace di trovare continuità, con il solo Zaccagni (due reti realizzate) che si è staccato dai colleghi Pedro, Isaksen, Castellanos e Felipe Anderson, tutti fermi a una sola marcatura in campionato, eccezion fatta per il danese che è a zero. Un discorso a parte va fatto per Ciro Immobile che, anche nella sua stagione più complicata, tra Champions League e Serie A si rivela il miglior marcatore dei biancocelesti con 7 gol. Una crisi che diviene evidente anche nel rendimento calante di Luis Alberto, faro della squadra fino a ottobre, oggi la sua luce si sta sempre più affievolendo.

SARÀ L'EUROPA? - Un'altra discriminante rispetto alla scorsa stagione c'è: l'Europa. Sempre secondo il quotidiano, oggi la Lazio di Maurizio Sarri ha inevitabilmente accusato l'impegno della Champions League. Una squadra che per le scorse due stagioni ha affrontato le partite europee con leggerezza, oggi si è trovata a fronteggiare le grandi difficoltà della massima competizione europea, giocata con impegno massimo e voglia di raggiungere, e ci è riuscita, quel miracoloso obiettivo celebrato anche dal tecnico prima dell'Atlético Madrid: gli ottavi di finale. Un ostacolo, per quanto bello e ambito, che ha sicuramente reso più faticoso il campionato della Lazio, anche se non al punto da giustificare un rendimento così altalenante.