Lazio, ecco Castellanos: visite mediche in Paideia per il neo-acquisto - FOTO&VIDEO

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Il primo acquisto della sessione di calciomercato della Lazio porta il nome di Valentin 'Taty' Castellanos. L'argentino ex New York City, ma reduce dalla stagione in prestito al Girona, è pronto a iniziare l'avventura in biancoceleste. Qualche minuto fa, intorno alle 8, l'attaccante classe '98 è arrivato nella clinica Paideia di Roma per sottoporsi alle visite mediche di rito: già in serata l'arrivo ad Auronzo di Cadore per conoscere Sarri e i suoi nuovi compagni. Maglietta nera e occhiai scuri, il giocatore si è fermato a fare le foto con i tifosi all'esterno della clinica. "Forza Lazio" è l'accoglienza dei tifosi. Taty ha anche pronunciato le prime parole pronunciate dall'attaccante che in spagnolo ha detto: "Sono molto felice di essere qui".

TORNA ALLA HOMEPAGE