Lazio, esami per il Taty: l'argentino rischia un mese di stop

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - In queste ore ci saranno gli esami per Castellanos. Il giocatore si sottoporrà agli accertamenti medici per capire la gravità dell’infortunio all’adduttore sinistro e i tempi di recupero. L'attaccante si è fatto male nel primo tempo contro il Napoli, in seguito a un contrasto con Buongiorno, che ha trasformato un semplice tentativo di anticipo in un problema muscolare.

Come spiega il Corriere dello Sport, c'è il timore che si tratti di una lesione di secondo grado, che lo terrebbe fuori per circa un mese. Questo significa che salterà sicuramente la trasferta di Firenze e i quarti di finale di Coppa Italia contro l'Inter, in programma il 25 febbraio a San Siro. Se invece l’infortunio fosse meno grave, il recupero potrebbe essere di 15-20 giorni. L’esito degli esami di oggi a Villa Mafalda chiarirà meglio la situazione e quante altre partite dovrà saltare.

Nel frattempo, lo staff medico monitorerà anche gli altri infortunati. Hysaj, fermo da due settimane per una lesione tra primo e secondo grado rimediata contro il Cagliari, oggi effettuerà nuovi controlli al bicipite femorale sinistro. L’obiettivo è recuperarlo per il 6 marzo, giorno dell’andata degli ottavi di Europa League, vista anche l'assenza di Pellegrini dalla lista europea.

Buone notizie per Patric, che è vicino al rientro. Il difensore potrebbe già tornare ad allenarsi con i compagni oggi, dopo essere stato fermo dalla fine di dicembre.