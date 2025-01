Lazio, Fabiani: "Non faccio mercato a effetto. La squadra è attrezzata e..."

Nel post partita di Lazio - Fiorentina, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani è intervenuto in conferenza stampa dopo il tecnico biancoceleste Marco Baroni. Di seguito le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA CONFERENZA O SCORRI A FINE ARTICOLO

Perché non si è preso uno come Folorunsho? Anche oggi ha professato la sua fede laziale...

"Il mercato lo faccio io e non lo fai te".

Patric?

"Aspettiamo lui come Vecino e Nuno Tavares. Veniamo da una partita infrasettimanale, le energie poi le paghi. Mercato? Noi stiamo alla finestra. Se individuiamo qualcosa di funzionale non ci tireremo indietro. Da domani ci metteremo in questo 'poker allargato', dove ognuno fa il proprio gioco".

Un pensiero sull'arbitraggio?

"Il calcio lo vediamo e lo capiamo tutti. Le immagini sono lì, giudicate voi. Mi auguro che Rapuano si riveda la partita e faccia tesoro dei 35 minuti giocati sui 90 a disposizione".

Qualcosa da rimproverare al mister? L'assenza di Rovella...

"Rovella ieri ha avuto un lutto in famiglia. È rientrato ieri sera molto tardi, gli avevamo concesso di andare a dare un ultimo saluto alla zia. Non è Rovella o Dele-Bashiru, ci sono partite che nascono male o peggio come quelle di questa stera. Voglio sottolineare la maturità di questi tifosi che hanno apprezzato il lavoro sul campo della squadra, mai doma. Noi dobbiamo avere questa mentalità e continuare a farla crescere. Non posso rimproverare niente a nessuno dal punto di vista dell'impegno".

Un aggiornamento su Casadei?

"Stiamo facendo delle valutazioni, stiamo parlando anche con il suo entourage. Da domani vediamo cosa viene fuori".

Perché la Lazio non fa investimenti?

"Non la vedo così. Vi posso garantire che abbiamo avuto moltissime richieste per i nostri giocatori, parliamo di milioni di euro. Abbiamo ritenuto opportuno non cedere nessuno perché stiamo ricostruendo qualcosa di importante. Pensiamo di partire da un punto fisso, di non dare via i pezzi migliori. Poi ci sono tante questioni da valutare: la lista, i giocatori in organico, gli infortunati, cosa ti offre il mercato... Avevamo individuato Veiga che poi ha deciso di andare alla Juventus, gli facciamo i migliori auguri per la sua carriera. Ora stiamo valutando altri profili. Domani valuteremo cercando di capire cosa necessita la squadra, non mi serve fare il mercato a effetto, non prendo in giro la gente con queste cose. Vediamo chi è funzionale al progetto per i calciatori da inserire nel progetto. Poi, recuperati gli infortunati, questo è un gruppo che ha fatto un qualcosa di straordinario. Non è che c'è poi così molto da fare in questo organico, forse si è operati bene in estate. Qualcosa verrà fuori. Anche se non si prendesse nessuno, e mi sento di escluderlo, la squadra è attrezzata per stare su tre fronti e l'ha dimostrato fino a oggi".