Lazio, Federica Buda ora è un talismano: "Sogno una partita in Nord! Cantare..."

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - La cantante si è esibita all'Olimpico prima del match con il Monza e la Lazio è tornata a vincere...

La Lazio è tornata a vincere in casa in campionato. Dopo oltre due mesi, i biancocelesti sono tornati a fare bottino pieno davanti al proprio pubblico. Dal Bologna al Monza per scacciare un tabù che era diventato ingombrante. Una vittoria fondamentale quella conquistata domenica per la squadra di Baroni in piena lotta Champions. Tra le due sfide una cosa in comune c'è: l'esibizione pre partita di Federica Buda. La cantante è ormai un habitué dello stadio Olimpico e le sue esibizioni prima del calcio d'inizio scaldano il cuore dei tifosi biancocelesti. La sua interpretazione de I Giardini di Marzo è stata ancora una volta sentita ed emozionante. I risultati, poi, sono anche dalla sua e quando la raggiungiamo telefonicamente stenta a crederci: "Ma veramente la Lazio non vinceva in casa in campionato dalla mia ultima esibizione? Io sono molto scaramantica e su molte cose sono attenta, ma questa mi era sfuggita. Per fortuna, per me è sempre un piacere e quando la Lazio chiama non posso dire di no. Poi sentire cantare lo stadio con me è qualcosa di assurdo".

Federica è il classico esempio di come la Lazio entri dentro una persona e di come la passione per i biancocelesti ti pervada completamente. "Cerco sempre di vedere la partita con il mio fidanzato, mia sorella e mio cognato perché quando siamo noi 4 la Lazio vince sempre. Anche domenica è stato tutto stupendo peccato che non abbia segnato capitan Zaccagni, ma diciamo che possiamo accontentarci dei cinque gol. Questa squadra, però, mi riempie sempre il cuore di gioia" ci racconta ancora emozionata. Di quanto sia bello cantare all'Olimpico non si stanca di ripeterlo e poi ormai con il prato dell'impianto ci ha preso confidenza e la sua esibizione ormai si svolge quasi tutta sotto la Nord: "Mi dà una carica incredibile. Stavolta mi sono spinta anche verso la Tevere perché mi sembrava che gli irrigatori non fossero attivi, anche se poi mi sono bagnata. Ma ne è valsa la pena ed è stato stupendo, il popolo laziale mi travolge".

Federica ha ricevuto anche in regalo una sciarpa da un ragazzo dei distinti, ma stavolta la performer era arrivata già munita di sciarpa. "E' la mia perché spesso mi incontrano e mi chiedono di che squadra sono. Beh penso che adesso che mi sono portata la sciarpa sul campo la gente lo abbia capito (ride, ndr)". Federica ci tiene anche a una piccola precisazione dopo che una piccola polemica social l'ha toccata: "Avevo la sciarpa in vita quando ho iniziato a cantare, ma ho capito che non si può. L'avevo messa lì per paura che mi cadesse durante l'esibizione, ma assolutamente adesso che mi hanno spiegato bene la prossima volta la metto solo al collo". Federica ha capito bene la differenza di stile ed eleganza che esiste nella Capitale tra laziali e romanisti con i secondi abituati a mettere la sciarpa un po' ovunque. Questione di stile e di passione che ormai vive anche l'isolana.

La cantante, infatti, ha un sogno ben preciso per il futuro: "Mi manca come esperienza vedere una partita in Curva Nord. Devo dire che mi piacerebbe tantissimo perché penso sia proprio un'altra cosa. Cantare davanti a loro è qualcosa di incredibile, posso solo immaginare cosa sia vedere una partita lì. Voglio assolutamente organizzare e ovviamente voglio andare con il mio fidanzato, mia sorella e mio cognato. Da buona siciliana sono scaramantica e visto che quando la vediamo noi quattro insieme va bene, li porto con me in Curva".

