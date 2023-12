Lazio, fine 2023 dall'inferno al paradiso: rimonta e tris al Frosinone

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio si ritrova nel momento più difficile. Con i due leader Immobile e Luis Alberto out, con il Frosinone avanti grazie a un rigore di Soulé al 55' la squadra di Sarri si accende, rimonta grazie a Castellanos e Isaksen, chiude i conti con Patric e sfiora il poker regalando spettacolo nel finale. Vittoria che chiude il 2023 e regala tre punti preziosi per la classifica, con i biancocelesti che salgono a 27 punti, superano l'Atalanta e arrivano a -1 dal Napoli e momentaneamente anche dalla Roma.

LE SCELTE DI SARRI - Tutto confermato per quanto riguarda la formazione iniziale. Sarri si affida a Pellegrini, Kamada e Castellanos, con Felipe Anderson confermato a destra nel tridente. Per il resto Provedel in porta, Marusic a destra in difesa e coppia centrale Patric - Gila. Rovella è il play, Guendouzi mezzala destra a completare il terzetto con il giapponese, Zaccagni largo a sinistra nel tridente offensivo.

EQUILIBRIO - In avvio la partita è molto tattica, con ritmi abbastanza alti. Il Frosinone va uomo su uomo, la Lazio invece prova con il fraseggio collettivo a fare il suo gioco. All'8' assalto biancoceleste con una serie di scambi stretti tra Castellanos e Felipe Anderson, la difesa ospite fa densità e libera l'area. All'11' invece arriva la prima incursione del Frosinone con Harroui, che sfonda a destra e mette in mezzo un pallone che attraversa tutta la linea di porta senza essere toccato da nessuno. Buona proposizione di Pellegrini che libera Zaccagni a sinistra, cross dalla parte opposta su cui Felipe non arriva bene e Okoli si salva in angolo. Ancora una buona arande azione tra Felipe Anderson e Castellanos, l'argentino però non calcia e perde l'inerzia dell'azione. Zaccagni cerca ancora Castellanos al centro dell'area, buono stop ma non riesce a liberarsi di Okoli. L'ex Verona al 32' si mette in proprio, punizione tesa verso la porta, Turati respinge con i pugni. Il primo tempo finisce con un paio di guizzi di Zaccagni: sul primo non trova la porta, sul secondo Guendouzi e Kamada che avevano attaccato l'area.

SWITCH LAZIO - Sarri nell'intervallo gioca la prima carta, Isaksen dentro al posto di Felipe Anderson. Subito Lazio più viva, botta di Pellegrini dalla distanza che esce di poco. Il numero 3, autore di un'ottima partita, è però costretto a uscire per un problema fisico e lasciare il posto a Hysaj. Al 55' la prima sliding door della partita: Guendouzi, spinto alle spalle, colpisce con la mano la palla in area e Feliciani viene richiamato alla Var. L'arbitro concede il rigore che Soulé trasforma. La Lazio regaisce subito, ma Zaccagni non sfrutta una ripartenza tre contro due, sbagliando la scelta e favorendo Okoli che spazza. Fuori Kamada, dentro Vecino. Al 70' la Lazio svolta: Isaksen mette un cross in mezzo, Castellanos inventa un colpo di testa alla Vieri a Birmingham e batte Turati a pallonetto. L'argentino accende tutta la squadra e intimorisce il Frosinone: un giro di lancette e Monterisi sbaglia il disimpegno, Castellanos si invola, serve Isaksen che batte Turati e completa la rimonta. Doppia sostituzione in casa ospite, dentro Caso e Cheddira e fuori Harroui e Kaio Jorge. Poco dopo entra anche Kvernadze per Garritano. All'80' i biancocelesti hanno la palla che potrebvbe chiudere il match, Zaccagni pesca Isaksen tutto solo, palla per Castellanos che realizza, ma è in fuorigioco. Tutto inutile, appuntamento soltanto rimandato: all'84' calcio d'angolo di Zaccagni, la palla esce fuori dal mucchio e Patric è il più veloce a battere a rete. Ultimi due cambi nella Lazio, fuori Rovella e Zaccagni dentro Cataldi e Pedro, stessa cosa nel Frosinone, Bourabia e Cuni rilevano Brescianini e Soulé. In pieno recupero la Lazio ha due occasioni per il poker: nella prima azione da playstation tra Vecino, Pedro, Castellanos, ancora Pedro e poi traversa di Isaksen, nella seconda Guendouzi pesca in area Castellanos, prodezza di Turati. Il 2023 finisce con una bella rimonta, è questo il buon anno della Lazio.