Lazio-Flaminio, via alla conferenza dei servizi: tempistiche e prossimi step
RASSEGNA STAMPA - Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, è arrivata l'ufficialità. Il progetto Flaminio entra nella sua fase più delicata. Giovedì 28 maggio, come anticipato, inizierà la conferenza dei servizi preliminare dedicata alla riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello stadio, presentata dalla Lazio.
Come riporta Corriere dello Sport, nella prima riunione plenaria, il Rup (Responsabile Unico del Progetto), insieme ai tecnici incaricati dal club, illustrerà il progetto agli uffici competenti del Comune di Roma e ai rappresentanti dei 39 enti coinvolti nella valutazione della fattibilità dell'opera. Sul tavolo, tutti i temi più delicati: la sostenibilità urbanistica, gli aspetti architettonici, ma anche la mobilità, l'accessibilità e la questione dei vincoli storici e strutturali. Sarà il primo vero confronto tecnico sul progetto.
E le tempistiche? Visto il gran numero di parti interessate, i tempi previsti dalla procedura sono piuttosto lunghi. Dopo i primi 45 giorni dalla protocollazione, potrebbero arrivare richiesta di integrazione che comporterebbero altri 30 giorni aggiuntivi. Solo in caso di esito positivo della conferenza preliminare, il progetto potrà essere giudicato per ricevere il pubblico interesse dalla Giunta, e poi all'Assemblea Capitolina. A quel punto, la Lazio dovrebbe sviluppare il piano definitivo di fattibilità tecnico-economica, da sottoporre a una nuova conferenza dei servizi, con ulteriori passaggi autorizzativi prima della gara finale. Insomma, il progetto resta lungo e complesso, ma il 28 maggio rappresenterà comunque una data simbolica.