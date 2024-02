Lazio, fonti vicine a Lotito: "Qualcuno vuole minare la serenità dell'ambiente"

TUTTOmercatoWEB.com

Giornata movimentata in casa Lazio soprattutto in merito alle dichiarazioni del presidente Claudio Lotito. Le ultime, in ordine temporale, sono quelle riportate da tag24.it: "Non so niente, che hanno scritto i giornali? Sono giorni che non seguo la squadra". Frasi smentite da fonti vicine al patron biancoceleste direttamente ai microfoni dell'Ansa: "Alla vigilia di due match importanti, con il Milan ed il Bayern Monaco, qualcuno vuole minare la serenità della squadra e dell'ambiente. A differenza di quanto riportato da alcuni organi di stampa rispetto a telefonate 'rubate' al presidente mentre era impegnato in attività istituzionali al Senato, Lotito segue costantemente, come ha sempre fatto nei venti anni della sua presidenza, l'attività della società sportiva Lazio. Spiace che ancora una volta ci sia chi tenta di danneggiare il club travisando volutamente il pensiero del presidente".