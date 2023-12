Lazio-Frosinone, le probabili formazioni: Sarri tra conferme e novità

Dopo la convincente vittoria di Empoli, la Lazio è chiamata a dare continuità ai risultatati dopo una prima parte di stagione decisamente deludente. Venerdì 29, per l'ultima del 2023, all'Olimpico arriva il Frosinone di Di Francesco, rivelazione di questo campionato. Sarri fa la conta in piena emergenza infortuni. Ancora out Romagnoli, anche Casale non è al meglio per problemi intestinali. Verso la conferma la coppia Patric-Gila davanti a Provedel. Marusic e Pellegrini sugli esterni. A centrocampo c'è Kamada al posto di Luis Alberto con Rovella e Guendouzi. Davanti spazio a Castellanos per sostituire Immobile. Ai suoi lati Zaccagni e Felipe Anderson in vantaggio su Pedro e Isaksen.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Sepe, Mandas, Hysaj, Casale, Sardo, Cataldi, Vecino, Isaksen, Pedro, Saná Fernandes. All.: Sarri.

FROSINONE (3-5-2): Turati; Monterisi, Romagnoli, Okoli; Garritano, Brescianini, Barrenechea, Gelli, Caso; Soulé, Kajo Jorge. All.: Di Francesco.