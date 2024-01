Lazio, Giuffredi spaventa: "Il futuro di Zaccagni? Siamo amareggiati. Lotito..."

TUTTOmercatoWEB.com

Quello dei rinnovi è un argomento molto delicato in casa Lazio. Oltre all'emblematica vicenda Felipe Anderson, che come vi abbiamo raccontato in esclusiva è più vicino a Torino che alla permanenza Roma, ora potrebbe prendere quota anche quella legata a Mattia Zaccagni. L'esterno in scadenza nel 2025 vorrebbe rinnovare con i bianocelesti ma, secondo quanto spiegato dal suo agente Mario Giuffredi ai microfoni di Radio Serie A, le promesse fatte dal presidente Lotito qualche tempo fa oggi non avrebbero trovato seguito:

"È vero che Lotito, in occasione del suo matrimonio, gli aveva promesso il rinnovo di contratto. Una promessa che poi non ha avuto seguito, noi ne abbiamo preso atto, Zaccagni è un professionista innamorato della Lazio, continuerà a fare il suo dovere fino alla fine poi si vedrà quello che succederà. Nelle prossime settimane potranno esserci degli incontri per capire se questo matrimonio potrà continuare realmente o se invece dovrà guardarsi intorno. La scadenza del contratto è 2025. Io mi sono sempre reputato un uomo di parola, quando poi succedono determinate cose lasciano perplessi e amareggiati tutti. C'è ancora tempo, ma vedremo cosa succederà. Zaccagni è un giocatore stimato dai club più importanti in Italia ed ha estimatori anche all'estero, ma non è mai stata una sua priorità. La sua volontà è rimanere alla Lazio, ma come è successo per Politano con il Napoli i matrimoni si fanno in due e serve la volontà del club di accontentare un giocatore che avrebbe voluto essere una bandiera del club".