Lazio, giugno si avvicina: manca il rinnovo di Felipe Anderson, e Pedro...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Giugno 2024 si avvicina, Sarri spera che le questioni contrattuali di Felipe Anderson, in particolare, e di Pedro vengano risolte quanto prima. Il brasiliano è un pallino del tecnico, uno dei più utilizzati da quando è alla Lazio. Il suo rinnovo però stenta a decollare. Attualmente percepisce 2,8 milioni di euro di ingaggio: la sua richiesta è di 3,5 per avvicinarsi ai 4 che guadagna attualmente Luis Alberto. Lotito, per ora, è fermo ad un'offerta di 3 milioni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Situazione diversa per Pedro. Lo spagnolo è ormai quasi certo di non rinnovare: a 36 anni ha intenzione di chiudere la sua carriera in patria, al Tenerife. È più che probabile, salvo sorprese, un suo addio in estate. Ma intanto Sarri si gode il suo rendimento di altissimo livello.