Lazio, Guendouzi: "Voglio la Champions. Un trofeo mi piacerebbe da matti..."

In una lunga intervista rilasciata a Gazzetta dello Sport, Matteo Guendouzi, il centrocampista francese ha parlato del momento stellare che sta vivendo la Lazio, ribadendo anche il suo apprezzamento verso il modo di giocare della Serie A, ma soprattutto il modo di allenare di Baroni. Un commento su Rovella e poi grandi, grandissimi obiettivi con la maglia biancoceleste. I meriti maggiori dei risultati delle aquile, secondo il francese, sono del tecnico e gli obiettivivanno raggiunti senza voli pindarici: "Dobbiamo restare con i piedi per terra, ma non ci poniamo limiti. Vorrei tornare in Champions ma non sarà facile. A me piacerebbe da matti, quest’anno o anche nei prossimi, vincere un trofeo con la Lazio. Ne sarei felicissimo per i tifosi e per il club". Non sarà semplice perché per il transalpino almeno 7 o 8 squadre possono arrivare tra le prime quattro, quindi la concorrenza è forte.