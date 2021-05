Lazio, i tifosi hanno scelto il sostituto di Inzaghi: invasione di "sigarette" sui social!

Sono giorni caldi in casa Lazio. Dopo l'addio di Simone Inzaghi, la dirigenza è alla ricerca di un sostituto, un allenatore d'esperienza con cui si possa proseguire il percorso iniziato con la guida dell'ex attaccante. Ecco allora che continuano a essere accostati ai biancocelesti i profili più disparati. Da Mihajlovic a Villas-Boas, passando per Italiano, Stankovic, Galtier e Sarri. Proprio l'ex tecnico del Napoli sembra aver già conquistato i cuori dei laziali che, sui social, stanno esprimendo a gran voce la propria preferenza. Consapevoli che le pretese economiche del toscano superino i numeri a cui i tesserati biancocelesti sono abituati, i sostenitori non rinunciano a sognare il suo approdo nella Capitale. Per farlo hanno optato per un modo tutt'altro che scontato. I più attenti avranno notato sui social, Twitter e Instagram, una vera invasione di "sigarette". Tutti ricordano Sarri come un accanito fumatore. Quale miglior modo, dunque, per far capire di aver già deciso quale sarà l'erede di Inzaghi? La serie infinita di emoji di sigariette non ha risparmiato nessuno: dagli auguri di buon compleanno a Kozak, al saluto di Acerbi all'ormai ex tecnico della Lazio. Lo stesso trattamento per ogni post, che sia pubblicato dal club o dai calciatori. I laziali, in giorni di caos di calciomercato, hanno le idee tutt'altro che confuse.

