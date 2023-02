Lazio, il compleanno di Milinkovic: arrivato ragazzo, cresciuto Sergente

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Che Sergej Milinkovic Savic lasciasse un segno indelebile nella storia della Lazio si era capito già dal momento dell'arrivo. Estate 2015, la Lazio mette nel mirino questo talentuoso centrocampista, neo campione del mondo Under 20 con la Serbia, ma la concorrenza della Fiorentina è agguerrita: i viola chiudono con il Genk e il calciatore vola a Firenze per le firme. Quando arriva il momento delle 'cose formali' Milinkovic scoppia in lacrime, vuole la Lazio. Di corsa abbandona la città di Giotto e Brunelleschi e vola in quella che diventerà la sua casa, la sua caput mundi. Con la Lazio quel ragazzo di 20 anni, arrivato con un fisico già da corazziere ma con la faccia sbarbata, diventa una dei centrocampisti più forti del mondo. Un giocatore totale, un tuttocampista, capace di interrompere le trame avversarie, iniziare l'azione e spesso e volentieri anche concluderla a rete: in quasi 8 anni Milinkovic è diventato il miglior marcatore straniero con l'aquila sul petto (a pari merito con Goran Pandev a 64 gol), scavalcando anche una leggenda come Miro Klose, e di gran lunga il centrocampista più prolifico della storia, mettendosi alle spalle tal Pavel Nedved. Oggi il Sergente festeggia 28 anni, lo fa da padre della splendida Irina, e insieme a Immobile, da punto di riferimento del mondo Lazio. Quanta ne hai fatta di strada, tanti auguri Sergej!