Lazio, il Corriere dello Sport apre con i 200 di Immobile: "Storico!". Mentre la Gazzetta...

RASSEGNA STAMPA - La Lazio torna vincente nella Capitale dopo la spedizione a Cagliari. La squadra allenata da Maurizio Sarri è riuscita a conquistare la terra sarda mettendo a segno tre gol e soprattutto ritrovando due giocatori che da troppo tempo erano assenti dai tabellini. Il primo è Felipe Anderson, autore della rete dell'1-3 e artefice di una bella prestazione, il secondo è Ciro Immobile.

Il capitano biancoceleste, nonostante avesse segnato su rigore nell'ultima gara contro l'Atalanta, non trovava il gol su azione in campionato dalla prima giornata, quando imbeccato da Luis Alberto depositava il pallone alle spalle di Falcone portando i suoi avanti per 0-1 a Lecce, sappiamo poi com'è finita: rimonta salentina e prima beffa della nuova stagione. Questa volta no. Questa volta Ciro ha segnato un gol decisivo e per lui importantissimo. Il bomber della Lazio ha infatti toccato quota 200 in Serie A, raggiungendo un traguardo che inseguiva da mesi e che gli è valso la prima pagina del Corriere dello Sport.

Il noto quotidiano romano, infatti, ha voluto celebrare Immobile scrivendo: "Ciro storico!". Nessuna menzione, invece, per quanto riguarda l'altro celebre giornale sportivo, la Gazzetta dello Sport, che in prima pagina ha preferito dare spazio alla vittoria dell'Inter contro la Roma, all'impegno serale del Milan contro il Napoli, al pareggio tra Torino e Sassuolo, oltre che a un titolo su Chiesa in attesa di Juve-Udinese.