Lazio, il Corriere dello Sport esalta Tudor in prima pagina: "Tutta un'altra squadra!"

RASSEGNA STAMPA - L'umore dei tifosi della Lazio è alle stelle. La vittoria contro la Juventus in un Olimpico stracolmo, arrivato all'ultimo secondo, dopo una partita dominata è il modo migliore per uscire da un lungo e complicato periodo. L'addio di Sarri, l'arrivo di Tudor, le polemiche e la curiosità, poi la sosta per le Nazionali ad aumentare il tempo di attesa... tutto è stato ripagato da un momento, un istante, un attimo: il cross di Guendouzi e la girata di Marusic che in perfetto 'stile Provedel' - per citare un altro momento iconico della stagione - consacra un dominio totale, cancella le speranze della Juve di tornare a Torino con un pareggio che ai biancocelesti sarebbe stato troppo stretto, regala a Tudor i primi tre punti della sua era. "È tutta un'altra Lazio" titola in prima pagina Il Corriere dello Sport e i cambiamenti sono evidenti. Oltre all'aspetto tattico - tutta la partita uomo su uomo, pressing forsennato, esaltazione del singolo per il colletto (solo per citare qualcosa) - a cambiare veramente rispetto alla resto della stagione è stato l'atteggiamento. La Lazio l'ha voluta e l'ha portata a casa, all'ultimo secondo, coronando una reazione e un carattere che, si spera, possano continuare a vedersi fino alla fine della stagione.