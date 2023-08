Lazio | il de Kuip, Griezmann e la Rodgers: ecco le avversarie in Champions League

L'urna di Montecarlo ha parlato, la Lazio è stata sorteggiata nel Girone E, dove affronterà Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic. Un esito benevolo, per lo meno sulla carta. La squadra di Maurizio Sarri potrà puntare sulle sue qualità, ma prestando molta attenzione alle insidie che le partite europee nascondono. Andiamo allora a scoprire chi sono le avversarie in Champions League dei biancocelesti.

FEYENOORD - Per la Lazio sarà difficile dimenticarsi del Feyenoord, il doppio confronto europeo della scorsa stagione ha lasciato inesorabilmente il segno. Vittoria all'andata per 4-2 e sconfitta di misura al ritorno. Decisiva per la retrocessione in Conference League. Una squadra ostica e molto complessa da affrontare, soprattutto in un ambiente caldo e teso come quello del de Kuip.

Campioni in carica dell'Eredivisie, il loro inizio di stagione non ha soddisfatto le aspettative. La finale di Supercoppa d'Olanda, persa contro il PSV Eindhoven, è stata seguita da due pareggi in campionato e una sola vittoria: nell'ultima giornata contro l'Almere City (6-1).

Starà al tecnico Arne Slot il compito di sistemare la squadra, in modo da risalire posizioni in classifica. L'allenatore olandese dovrà affinare i movimenti del suo 4-2-3-1, ritrovare una forma fisica tutt'altro che eccellente e individuare i propri punti di forza.

Sarà fondamentale in tal senso l'apporto dei giocatori più qualitativi. Tra questi l'ex obiettivo di mercato della Lazio: Santiago Gimenez. Il bomber argentino, che ha eliminato i biancocelesti dalla scorsa Europa League, sarà l'uomo a cui si dovrà prestare maggiore attenzione.



ATLETICO MADRID - La Lazio ritrova il Cholo e il Cholo ritrova la Lazio. A 23 anni di distanza dalla storica vittoria dello Scudetto, ci sarà l'occasione per celebrare uno degli eroi del 2000. Durante i 90 minuti, però, Simeone e il suo Atletico Madrid sono il nemico da battere. Probabilmente, o almeno sulla carta, il più difficile da affrontare di tutto il girone.

L'inizio di stagione dei Colchoneros è tutto un programma. Imbattuti nelle prime tre giornate di Liga (2 vittorie e 1 pareggio), vantano uno score eccezionale di 10 gol fatti (di cui 7 al Rayo Vallecano nell'ultima giornata) e solo 1 subito. Una fase difensiva a dir poco impeccabile, per non parlare di un attacco capace di far male a qualsiasi difesa.

Simeone continua a impressionare sulla panchina dell'Atletico. Divenuto una bandiera del club, con il sogno nel cassetto di allenare la Lazio, farà di tutto per annullare il gioco di Maurizio Sarri. Il 5-3-2 con cui schiera i suoi ragazzi, richiama appieno la sua filosofia: il Cholismo. Gli avversari si sfogano nel loro giro palla, per poi essere puniti non appena concedono un minimo di spazio.

A chi prestare attenzione? Difficile dirlo con una rosa così ampia e qualitativa. Il nome più importante, però, resta quello di Griezmann: un giocatore totale, capace di fare la differenza in ogni zona del campo. C'è un motivo se per Simeone e per la nazionale francese è uno degli inamovibili.



CELTIC - Si torna in Scozia a quattro anni dall'ultima volta. Quando i risultati non erano stati piacevoli. Il Celtic, d'altronde, può sembrare una squadra innocua, ma in campo europeo è un osso duro da affrontare. A fare da padrone sul terreno di gioco è il ritmo. Non appena questo si alza, gli scozzesi sono capaci di fare tanto male. Starà alla Lazio di Sarri dimostrare di avere la maturità, e i giocatori, per gestire nel migliore dei modi le varie situazioni delo match.

I 99 punti nella passata stagione sono la dimostrazione di come non ci sia partita in campo nazionale. La vittoria della Scottish Premiership è, ormai, una prassi. Forse anche per questo stupisce la partenza della squadra di Brendan Rodgers. Dopo tre partite è 'già arrivato' il primo pareggio stagionale. Per il resto due vittorie, 7 gol fatti, 3 subiti e già un punto sopra ai Rangers. Gli unici a poter competere con i The Bhoys.

Brendan Rodgers è consapevole di non avere dalla sua i favori del pronostico, ma non sarà questo a fermarlo. Il suo 4-3-3 gli consentirà di giocare a specchio sulla Lazio. Punterà sulla gamba dei suoi, mettendo da parte, per una volta, la qualità tecnica. Uomo su uomo, nell'obiettivo di riconquistare la palla e stremare la squadra avversaria.

Soprattutto in quest'ottica, particolare attenzione andrà data al capitano: Callum McGregor. Il centrocampista scozzese è il punto di riferimento della squadra. Un giocatore di grande quantità e fisicità, perfetto per ricoprire il ruolo di mediano nel Celtic odierno.